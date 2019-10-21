Спасаясь от огня, люди выскакивали из окон

20 октября в селе Бельск Полтавской сгорел частный дом, есть пострадавшие. Фото: pl.dsns.gov.ua

В частном подворье в Котелевском районе Полтавщины произошел пожар. Спасаясь от огня, хозяйка дома и ее сожитель выскакивали в окна. Дом сгорел, а люди в больнице.

О подробностях пожара корреспонденту Gazeta.ua рассказали соседи погорельцев.

Событие произошла 20 октября около 19 часов на улице Вишневой в селе Бельск. Это дом 47-летней Галины Верблюд. Соседи рассказали, что в тот вечер сначала услышали звук, похожий на взрыв. Пошли посмотреть и заметили, что пылает веранда.

В то время в доме была Галина Петровна и ее 42-летний сожитель Алексей Гилетенко. Узнав от соседей о пожаре, пытались потушить огонь самостоятельно.

"Алексей был подвыпивший. А на веранде у них сложены были вещи - там и бензопила, и еще что-то. Сильно разгорелось, не смогли сами потушить. И выйти не могли - пришлось через окна бежать. Галина руку стеклом порезала и ожоги получила . А он обгорел сильно", - рассказала соседка, которая просит не называть имя.

Ликвидацию возгорания провели силами одного отделения 4-го государственного пожарно-спасательного подразделения и автоцистерны местного сельскохозяйственного предприятия.

В результате происшествия женщина получила легкие телесные повреждения. В ее сожителя обгоревшие ноги, спина и лицо, его состояние - средней тяжести. Оба пострадавших в больнице.

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В доме выгорело 10 кв.м. кровли, повреждены стены, потолок и хозяйственные принадлежности. Пожарным удалось спасти от уничтожения дом и расположенную рядом летнюю кухню.

По предварительным данным, причиной пожара стала неполадка в электросети дома.

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