Спасатели тушили масштабный пожар на набережной

В Днепре произошел масштабный пожар на Набережной Победы.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило в 15:18. Об этом сообщает Информатор.

Горел дебаркадер, который долгое время эксплуатировался как ангар, а затем был заброшен. В инциденте никто не пострадал. Здание принадлежит Днепропетровскому национальному университету железнодорожного транспорта.

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На месте происшествия работало 30 спасателей и 6 единиц техники. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 16:31, пострадавших нет.

В Белоцерковском районе произошло возгорание сухой травы. Местные жители собственными силами потушили огонь. После чего возвращаясь домой обнаружили обгоревший труп пожилого мужчины.