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воскресенье, 07 марта 2021 11:29

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности

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Спасатели предупредили о снеголавинной опасности
Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы. Фото: ГСЧС

На Западной Украине предупреждают об опасности схода лавин.

Она может произойти в высокогорье двух областей, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"В связи со снегопадами и метелями, 7 марта, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3-й уровень", - говорится в сообщении.

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В ближайшие дни в Украине синоптики ожидают переменную облачность, порывистый ветер. Ночью температура местами снизится до 10-14°C мороза.

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Дата
07
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