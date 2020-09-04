Спасатели потушили один из лесных пожаров

Ликвидировали пожар на Харьковщине. Фото: ГСЧС

Один из лесных пожаров полностью ликвидировали в Харьковской обл.

Пожар возник в лесном массиве возле села Клугино-Башкировка Харьковской обл, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

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"4 сентября в 14.45 пожар в лесном массиве у с.Клугино-Башкировка Харьковской области, который возник 2 сентября ликвидирован. К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ", - говорится в сообщении.

На Полтавском полигоне твердых бытовых отходов второй день пытаются потушить пожар. Пока спасатели укрощают огонь, город и район заволокло густым едким дымом.