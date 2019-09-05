Спасатели ликвидировали пожар на свалке под Киевом

Площадь пожара составила 18 га. Фото: kv.dsns.gov.ua

Спасатели ликвидировали пожар на свалке в селе Демидов Киевской области.

Как отмечается, огонь локализировали в 15:30 на площади 1,5 га, а в 18:05 он был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению привлекли 18 человек личного состава ДСНС, 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 тонн.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 5 сентября в 8:37. По прибытию на место происшествия они установили, что пожары возникли на территори 1,5 гектаров в разных районах свалки.

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У берегов тихоокеанского острова Санта Круз загорелось судно. В результате пожара погибли 34 человека. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.