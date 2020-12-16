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среда, 16 декабря 2020 16:59

Спасатели ищут двух мужчин, которые спасли рыбака от смерти

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Спасатели ищут двух мужчин, которые спасли рыбака от смерти
Мужчины, которые доставали его из воды, не оставили своих контактов и не представились Фото: kh.depo.ua

В Харькове разыскивают мужчин, которые спасли тонущего рыбака. Мужчина провалился под лед, а ему на помощь пришли двое горожан. За это им хотят вручить награду.

Событие произошло в 10 декабря на Петренковском озере Харькова, пишет Depo.Харьков. Рыбак провалился под лед. Это увидели двое мужчин. Они подползли к рыбаку и пытались достать его из воды самостоятельно. Далее уже вместе со спасателями, которые прибыли на место происшествия, им удалось извлечь пострадавшего на берег.

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Руководство облуправления ДСНС хочет отметить двух героев-спасателей, которые, рискуя жизнью, бросились на помощь тонущему рыбаку. Впрочем, мужчины, которые доставали его из воды, не оставили своих контактов и не представились.

Главное управление обращается к мужчинам, которые спасли рыбака, и к харьковчанам, которые стали свидетелями происшествия, с просьбой связаться с облуправлением.

В городе Кременчуг Полтавской области 18-летний парень достал из реки Сухой Кагамлык 9-летнюю девочку, провалившуюся под лед. В среду 9 декабря вместе с 2 подругами девочка гуляла у реки и решила испытать лед. Но он не выдержал вес ребенка - девочка провалилась в воду.

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