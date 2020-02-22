Спасатели достали из воды тела двух рыбаков

Тонкий лед унес жизни двух мужчин. Фото: ГСЧС

В Харьковской области утонули двое рыбаков.

Тела погибших достали из воды в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает региональное управление ДСНС.

Один случай произошел на пруду Прудянка в Дергачевском районе. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул.

Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовое - там погиб 58-летний мужчина.

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Спасатели в очередной раз попросили людей не выходить на тонкий лед, потому что это слишком опасно.

На Харьковщине попрощаются с 12-летним Акимом Биловицким и 13-летним Дмитрием Соколовским. Ребята провалились под лед на пруду вблизи села Домах и утонули.