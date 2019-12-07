Спасателей опускают краном: с высоты показали, как разбирают завалы на месте трагедии в Одессе

Фото: odessa.online

Спасатели продолжают разбирать завалы во внутренней части здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Угроза внутреннего обвала стен остается. Об этом сообщает Odessa.online и публикует фото, снятые с коптера.

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В ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологических и чрезвычайных ситуаций в облгосадминистрации стало известно, что пожар на Троицкой признали чрезвычайным событием регионального уровня.

В больницах Одессы с 32-х пострадавших в результате пожара остаются 11. Это 2 сотрудницы учебного заведения, 3 студенток и 6 работников ГСЧС. Пять человек погибли. Еще 10 остаются без вести пропавшими.