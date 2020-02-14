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пятница, 14 февраля 2020 21:18

Спасатель незаконно продавал оружие
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Спасатель продавал оружие
Фото: Полиция
Спасатель продавал оружие
Спасатель продавал оружие
Спасатель продавал оружие
Спасатель продавал оружие

В Запорожской обл. правоохранители задержали подполковника ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Он занимался сбытом огнестрельного оружия, передает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

Сотрудники полиции задокументировали факт продажи во время контрольной закупки. За 15 тыс. Грн приобрели револьвер системы "Наган" без серийного номера. По заключению экспертизы, револьвер является переработанным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием и пригоден к осуществлению выстрелов боевыми патронами.

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Правоохранители провели обыски по месту службы подполковника и его проживания. Изъяли значительное количество стрелкового огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и комплектующих частей.

Фигуранту дела грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.

Нацгвардейцы и сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами в с. Чермалык Волновахского р-на Донецкой обл.

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Дата
14
февраля

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