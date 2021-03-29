Спасали более 2 недель: от коронавируса умер 11-летний мальчик

Мальчик попал в медучреждение 8 марта. 26 марта он умер Фото: pixabay.com

В Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины.

Спасали ребенка более 2 недель.

"Был диагностирован Covid-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", - сообщила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота, передает "Суспільне".

Известно, что мальчик попал в медучреждение 8 марта. 26 марта он умер.

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"У него был COVID и менингоэнцефалит - тяжелый герпетический менингоэнцефалит", - сказал главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

Как протекала болезнь у ребенка, медики не рассказали. Известно, что мальчик находился на ИВЛ в тяжелом состоянии из-за тяжелой сопутствующей патологии.

Это 1-й летальный случай в Харьковской области среди детей, больных коронавирусом.

В Мариуполе Донецкой области от коронавируса умер 2-месячный мальчик. Это самая младшая жертва коронавируса в Украине. У ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни.