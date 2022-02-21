Сознательная провокация - украинские пограничники рассказали об "обстреле пограничного пункта"

Россияне не сообщали о ЧП на границе. Фото: РИА

Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины российского пограничного пункта является сознательной провокацией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 м от российско-украинской границы в пределах Ростовской области. Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которого более 400 км", - говорится в сообщении.

Подразделения ГПСУ не получали информацию от российских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях.

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"Отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области", - подытожили украинские пограничники.

В России продолжают фальсифицировать новости об обстрелах и диверсиях со стороны Украины. Сообщается о разрушении российского пограничного пункта. Пострадавших нет.