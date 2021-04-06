Сожитель выгнал, мать - отказалась: женщина с младенцем оказались на улице

В Херсоне 36-летняя женщина оказалась на улице вместе с 7-месячной дочкой.
Женщину выгнал сожитель. А мать женщины отказалась их принимать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Женщина рассказала, что недавно познакомилась с мужчиной из Винницкой области и поехала к нему жить вместе со своей дочерью. Но через некоторое время к сожителю вернулась его бывшая жена и они выгнали ее с ребенком. Женщина приехала в Херсон, но жить ей негде. Ее мать живет в одном из сел области, но она отказалась от дочери и внучки", - рассказали полицейские.
Женщину с младенцем устроили в кризисный центр для пострадавших от домашнего насилия. Чтобы поддержать мать с ребенком, полицейские передали ей детское питание и средства гигиены для ребенка.
В Краматорске мать посреди ночи выгнала из дома 6-летнего сына. Мальчик ходил по ночному городу без верхней одежды и совсем замерз. Прохожий заметил мальчика и вызвал на помощь полицейских.
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