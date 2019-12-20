Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами

Фото: Facebook

Ночью сожгли автомобиль спизасновници общественной организации "Родители SOS" Елене Парфенов.

Фото сгоревшего автомобиля активистка выставила на своей странице в Facebook.

"Я не знаю что случилось, но оперативно следственная говорит похоже на поджог. Еще вчера у меня была машина, а это утро 20.12.2019", - прокомментировала фото.

В комментариях под ее постом очевидец разместил видео, когда авто пылало.

"Да видел и слышал взрыв, сюда выходят окна мои", - пояснил Сергей Бондаренко.

Женщина является общественной активисткой, соучредителем организации "Родители SOS". Она боролась с поборами и буллинг в школах, избиением детей.

Сообщество "Родители SOS" стала одной из движущих сил на пути установления пролзорого финансирования школ. В том числе благодаря деятельности этих активистов, Верховная Рада приняла закон против буллинг прошлого года.

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"Сейчас версий, почему это произошло, у меня нет. Наверное, кому-то перешла дорогу за все эти пять лет борьбы с поборами. Я это понимаю, но чтобы сказать что-то конкретно, не могу. Мне годами поступали угрозы. Говорили: ты не бессмертен, подумай о семье, у тебя же есть ребенок ", - рассказала Парфенова в комментарии bbc.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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