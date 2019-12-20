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пятница, 20 декабря 2019 13:08

Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
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Сопредседателю "Отцов SOS" Парфенов сожгли авто
Фото: Facebook
Сопредседателю "Отцов SOS" Парфенов сожгли авто
Сопредседателю "Отцов SOS" Парфенов сожгли авто

Ночью сожгли автомобиль спизасновници общественной организации "Родители SOS" Елене Парфенов.

Фото сгоревшего автомобиля активистка выставила на своей странице в Facebook.

"Я не знаю что случилось, но оперативно следственная говорит похоже на поджог. Еще вчера у меня была машина, а это утро 20.12.2019", - прокомментировала фото.

В комментариях под ее постом очевидец разместил видео, когда авто пылало.

"Да видел и слышал взрыв, сюда выходят окна мои", - пояснил Сергей Бондаренко.

Женщина является общественной активисткой, соучредителем организации "Родители SOS". Она боролась с поборами и буллинг в школах, избиением детей.

Сообщество "Родители SOS" стала одной из движущих сил на пути установления пролзорого финансирования школ. В том числе благодаря деятельности этих активистов, Верховная Рада приняла закон против буллинг прошлого года.

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"Сейчас версий, почему это произошло, у меня нет. Наверное, кому-то перешла дорогу за все эти пять лет борьбы с поборами. Я это понимаю, но чтобы сказать что-то конкретно, не могу. Мне годами поступали угрозы. Говорили: ты не бессмертен, подумай о семье, у тебя же есть ребенок ", - рассказала Парфенова в комментарии bbc.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

В Одессе сожгли автомобиль депутата Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" Александра Ахмерова.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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