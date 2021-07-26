Советник ректора продавала дипломы за $ 1,5 тысячи

В одном из частных высших учебных заведений советница ректора обещала получения дипломов об окончании вузов без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Женщина наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования, сообщает пресс-служба СБУ.

За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требованиями учебной программы. Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Автор: СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи денег.

Задержанной сообщили о подозрении.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

На Днепропетровщине задержали командира роты одной из воинских частей, который за деньги предоставлял подчиненным статус участников боевых действий. Капитан разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военных в районе проведения операции Объединенных сил.