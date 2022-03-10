Советник министра рассказал о планах врага

Путин хочет захватить Мариуполь, сказал Геращенко. Фото: ТАСС

Для президента страны-агресора РФ Владимира Путина сейчас одна из главных целей - захватить Мариуполь.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Україна 24".

"Для него сейчас одна из главных целей - это Мариуполь. Который находится в блокаде. Там самая сложная и тяжолая ситуация, но я знаю, что там никто не сдастся. Там только вопрос, чтобы было достаточно боеприпасов", - сказал Геращенко.

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Вторая цель российских фашистов - окружить украинскую группировку на Донбассе, сообщил советник министра.

"То есть выйти из-под Харькова, из-под Запорожья и соединиться в районе где нибудь Павлограда. Но этого тоже не будет. У нас достаточно сил, чтобы этого не допустить", - заявил Геращенко.

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