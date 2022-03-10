Украинская мотопехота "тепло" встретила россиян - от врага одни обломки

Кадры уничтоженной российской техники.

Воины 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили российскую колонну техники, которая пыталась проникнуть в глубь обороны Объединенных сил.

Об этом сообщил пресс-центр ООС.

"Вот все, что осталось от российской колонны техники, которая лесными дорогами пыталась проникнуть в глубь обороны Объединенных сил.

Но далеко оккупантам заехать не удалось. Воины 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ждали непрошеных гостей.

Как видите на видео, "встреча" была в лучших украинских боевых традициях.

"Мы ждем вас!" – говорит командир нашего героического подразделения", - сообщили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оперативное сообщение генштаба ВСУ: назвали оккупированные населенные пункты

Российские войска обстреливают жилые кварталы. Утром 10 марта российская авиация обстреливала жилые дома в Мариуполе.