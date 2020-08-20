Сотрудники "Укртрансбезопасности" попались на взятках

На взятках попались сотрудники "Укртрансбезопасности". Фото: Нацполиция

В Винницкой области объявили подозрение двум сотрудникам "Укртрансбезопасности" в Винницкой и Хмельницкой областях и перевозчику. Их подозревают в организации преступной схемы.

"Перевозчик и служащий управления "Укртрансбезопасности" в Винницкой области подозреваются в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Сотрудник управления "Укртрансбезопасности" в Хмельницкой области - в получении неправомерной выгоды", сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Полицейские провели обыски по месту жительства подозреваемых, в транспортных средствах, во время которых изъяли денежные средства, мобильные телефоны, документацию, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность последних.

Также досудебным расследованием установлено, что в течение 2020 года директор частного предприятия, которое занимается грузовыми перевозками в Хмельницкой области, действуя по предварительному сговору с работником управления "Укртрансбезопасности" в Винницкой области, давали взятку сотруднику управления "Укртрансбезопасности" в Хмельницкой области для обеспечения беспрепятственного проезда грузовых автомобилей.

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Транспортные средства загружались строительными материалами сверх установленной допустимой нормы вне габаритно-весового контроля. А денежные средства в качестве взятки перечисляли на банковскую карточку.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что из-за недоверия к Государственной службе по безопасности на транспорте было принято временное решение о привлечении к габаритно-весовому контролю на дорогах представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции. В то же время Зеленский поручил Министерству инфраструктуры перезагрузить "Укртрансбезопасность".