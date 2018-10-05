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пятница, 05 октября 2018 19:26

Сотрудника ГПУ задержали на взятке
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Старший прокурор требовал взятку
Фото: НАБУ
Старший прокурор требовал взятку
Старший прокурор требовал взятку
Старший прокурор требовал взятку

5 октября 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали прокурора Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины.

Его подозревают в получении $ 15 тыс. взятки.

"Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тыс. дол. США за заключение соглашения о признании вины с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказание в виде лишения свободы на срок 11-12 лет", - сообщает пресс-служба НАБУ.

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Деньги должны были передать старшему группы прокуроров двумя траншами. Первый - $ 15 тыс. - в качестве задатка, другие - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми сделки о признании вины.

"Чиновника ГПУ разоблачили "на горячем". Во время обысков детективами НАБУ обнаружен предмет неправомерной выгоды в размере 15 тыс. дол. США", - сообщает ведомство.

18 сентября правоохранители на взятке задержали двух должностных лиц Одесской таможни. Руководитель одного из управлений Одесской таможни совместно с подчиненным главным государственным инспектором требовали и получили от представителя частного предприятия $ 3 тыс. взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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Дата
05
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