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вторник, 25 августа 2020 10:14

Соседский пес порвал детей
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В городе Подгородное Днепропетровской области соседская собака набросилась на детей, играющих на улице
Фото: facebook.com/Татьяна Олейник
В городе Подгородное Днепропетровской соседская собака набросилась на детей, играющих на улице
В городе Подгородное Днепропетровской соседская собака набросилась на детей, играющих на улице
В городе Подгородное Днепропетровской соседская собака набросилась на детей, играющих на улице

В городе Подгородное Днепропетровской области соседская собака набросилась на детей, играющих на улице.

Пес буквально порвал одного из мальчиков. Об этом в Facebook рассказала мать пострадавшего Татьяна Олейник.

Женщина говорит, что собака набросилась на ее сына, когда тот играл во дворе с другими детьми. Животное вдруг выскочило и укусило одного мальчика, потом повалило на землю ее сына и начало рвать.

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"На крик детей выбежали все, кто услышал. Но владельцы собаки никуда не спешили и собаку не забрали. Если бы не дядя Миша, то о последствиях даже не хочу говорить. Эта псина укусила моего сына за ногу, за спину, за голову", - рассказала женщина.

Добавила, что с владельцами собаки на счет его нападений на людей уже неоднократно говорили. Впрочем, никаких мер для безопасности для окружающих они не предприняли.

После нападения собаки пострадавших мальчиков с рваными ранами доставили в больницу, где медики наложили им швы.

В одном из поселков Красноградского района Харьковской области ротвейлер загрыз до смерти 4-летнего мальчика. Днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось.

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Дата
25
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