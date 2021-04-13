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вторник, 13 апреля 2021 12:27

Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)

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Во Владимире-Волынском Волынской области жители многоэтажки жалуются на своего соседа.

Мужчина регулярно устраивает оргии в подъезде, пишет Прикарпатья Online со ссылкой на рассказ в соцсети жителя дома Павла Марходея. Он застал своего соседа за интимными утехами среди бела дня на лестничной площадке. По его словам, "сосед-мачо" живет в собственной квартире в доме №63 по улице Полесской Сечи.

"Квартира без окон и дверей, без платы за коммуналку и тому подобное. Каждый день приходится видеть такую ​​картину. Полиция бессильна, поэтому просим нашу власть города Владимира-Волынского повлиять на этого человека, проживающего в нашем доме", - говорится в заметке.

Автор: prykarpattya.com
  Мужчина регулярно устраивает оргии в подъезде
Мужчина регулярно устраивает оргии в подъезде

Автор: prykarpattya.com
  Сосед-мачо "живет в собственной квартире в доме №63 по улице Полесской Сечи
Сосед-мачо "живет в собственной квартире в доме №63 по улице Полесской Сечи

Как именно должна "повлиять" на любовь к экстремальному сексу соседа местная власть, пока не известно.

В Запорожье молодая пара занялась сексом среди бела дня. Ласки устроили на поляне парка "Радуга"

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