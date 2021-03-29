В парке горячая парочка занялась сексом на глазах у прохожих (18+)

В Запорожье молодая пара занялась сексом среди бела дня. Фото: скриншот с видео

В Запорожье молодая пара занялась сексом среди бела дня. Ласки устроили на поляне парка "Радуга"

Интим парочки попал в объектив посетителей парка. Очевидцы выложили увиденное в сеть.

"Все понимаем, весна, гормоны. Но народ, имейте совесть. День, вокруг люди, а вы такими здесь вещами занимаетесь", - подписали видео его авторы.

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Пользователи сети вообще посмеялись из влюбленных. Некоторые считают такие действия безобразием.

В Ивано-Франковске на смотровой площадке ратуши пара занялась сексом. Соответствующее видео обнародовал местный блогер. Теперь жители города просят освятить ратушу из-за "крамольного поведения".