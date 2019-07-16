Соперники посреди улицы устроили кровавую "дуэль"

В Херсоне 26-летний мужчина ранил ножом 21-летнего соперника. Фото - 20 минут

В Херсоне 26 и 21-летний мужчины устроили драку из-за девушки, с которой они хотели встречаться.

Во время выяснения отношений старший из мужчин порезал ножом младшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Соперники пытались определить, кто из них сильнее. Тот и должен был встречаться с девушкой. Но 26-летний мужчина достал нож и ударил соперника, после чего скрылся. Это увидел прохожий, который вызвал "скорую" и полицию. Подозреваемого задержали через 30 минут", - рассказали в полиции.

Раненого 21-летнего мужчину госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Открытое уголовное производство. Нападавшего могут посадить на 8 лет.

15 июля около 22:00 на одной из улиц Ирпеня 19-летний мужчина подстрелил бывшую девушку и ее нового кавалера. Оба получили выстрелы из травмата в затылок и находятся в больнице. Стрелка задержали и доставили в отделение полиции. Там он застрелился из пистолета полицейского.