Соперники посреди улицы устроили кровавую "дуэль"

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 549
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 612
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 2961
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1305
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 819
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1944
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1656
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5662
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
3
4
3
8
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
В ДТП под Киевом погибла семья
В ДТП под Киевом погибла семья
Стоял в коридоре: женщина нашла мертвым 22-летнего сына (18+)
Стоял в коридоре: женщина нашла мертвым 22-летнего сына (18+)
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Видео
Все видео
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 549
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1620
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 819
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2556
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 810
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 11:32

Соперники посреди улицы устроили кровавую "дуэль"

  Комментировать
Соперники посреди улицы устроили кровавую &quot;дуэль&quot;
В Херсоне 26-летний мужчина ранил ножом 21-летнего соперника. Фото - 20 минут

В Херсоне 26 и 21-летний мужчины устроили драку из-за девушки, с которой они хотели встречаться.

Во время выяснения отношений старший из мужчин порезал ножом младшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском ресторане из-за девушки подрались 14 парней

"Соперники пытались определить, кто из них сильнее. Тот и должен был встречаться с девушкой. Но 26-летний мужчина достал нож и ударил соперника, после чего скрылся. Это увидел прохожий, который вызвал "скорую" и полицию. Подозреваемого задержали через 30 минут", - рассказали в полиции.

Раненого 21-летнего мужчину госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Открытое уголовное производство. Нападавшего могут посадить на 8 лет.

15 июля около 22:00 на одной из улиц Ирпеня 19-летний мужчина подстрелил бывшую девушку и ее нового кавалера. Оба получили выстрелы из травмата в затылок и находятся в больнице. Стрелка задержали и доставили в отделение полиции. Там он застрелился из пистолета полицейского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соперники посреди улицы устроили кровавую "дуэль"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Первый крытый рынок построили за деньги мецената

В Польше уничтожили православные храмы

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 42775
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 41523
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 20863
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 2 Просмотров: 19224
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
8
 Просмотров: 13089
Происшествия
У железнодорожной станции станции погиб мужчина
У железнодорожной станции станции погиб мужчина Просмотров: 27
На свадьбе отравились 39 человек
На свадьбе отравились 39 человек Просмотров: 702
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
3
 Просмотров: 1242
Люди зависли в воздухе на популярном курорте
Люди зависли в воздухе на популярном курорте Просмотров: 252
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
3
 Просмотров: 2043
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
8
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
4
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 3
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua