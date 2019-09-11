Сообщили причину пожара в Калиновке

Взрывы в Калиновке произошли из-за возгорания пороха от боеприпасов. Фото: Оперативная группа ГШ ВСУ

Сообщили причину пожара на военных складах в Калиновке.

Как рассказали военные, вспыхнул порох от боеприпасов, которые лежат в траве с 2017 года, и которые до сих пор не утилизировали. Об этом сообщает ТСН.

Командир части Николай Батюк рассказал, что солдаты переносили боеприпасы, загорелся порох, а от него - сухая трава.

"Брался порох тот, что валяется. Поверхностное разминирования проводилось. При перемещении один пороховой заряд загорелся", - отметил Батюк.

На место происшествия сразу прибыли военные прокуроры, по факту служебной халатности открыто уголовное производство.

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На 48-м арсенале Минобороны, расположенном вблизи райцентра Калиновка Винницкой области, произошел пожар. Вспыхнула трава. Известно о 5 взрывах боеприпасов. Военных подняли по боевой тревоге. В селе Павловка, которое больше всего пострадало 2 года назад во время взрывов на арсенале, не проводили эвакуацию.