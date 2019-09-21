Сообщили подробности убийства 16-летней девушки в Киеве

16-летнюю школьницу убил ее отец, который был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Нацполиция

16-летнюю школьницу, которую нашли мертвой в квартире на столичной Оболони, убил ее отец.

Девушку нашла бабушка, которая пришла домой. Пожилая женщина сразу вызвала правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой пьяным, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни ", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

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Бабушка школьницы является ее официальным опекуном: ее мать в семье уже давно не видели, а отца несколько лет назад лишили родительских прав.

Тело потерпевшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Подозреваемого в убийстве мужчину задержали. Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

16-летнюю школьницу нашли мертвой в Оболонском районе города в квартире по улице Александра Попова в субботу, 21 сентября. В совершении преступления изначально обосновано подозревался ее отец.