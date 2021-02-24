Сообщили о загадочном исчезновении контрактника

На Тернопольщине разыскивают 46-летнего Василия Гарматия из села Прошова.
Мужчина проходил службу по контракту в воинской части в Тернополе. Последний раз выходил на связь с родными 11 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы разыскиваемого: рост 180 см, на вид 45 лет.
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Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам в Тернополе 27-11-70, 27-10-22 или на линию 102.
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