Сообщили о загадочном исчезновении контрактника

На Тернопольщине разыскивают 46-летнего Василия Гарматия из села Прошова.

Мужчина проходил службу по контракту в воинской части в Тернополе. Последний раз выходил на связь с родными 11 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине разыскивают 46-летнего Василия Гарматия из села Прошова. Не выходит на связь от 11 февраля

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, на вид 45 лет.

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Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам в Тернополе 27-11-70, 27-10-22 или на линию 102.

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