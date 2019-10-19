Сообщили о возможных ограничениях в работе метро

В воскресенье, 20 октября, возможны некоторые изменения в работе метро. Фото: NewsOne

В работе киевского метро вечером в воскресенье, 20 октября, возможны некоторые изменения.

Изменения в работе связаны с проведением матча Динамо - Александрия на НСК Олимпийский. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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Киевский горсовет представила проект новых правил для пользования метрополитеном. Новые правила предусматривают гораздо больше запретов для пассажиров.