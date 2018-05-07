Сообщили о состоянии дочери полицейского, которую сбил мусоровоз

Школьницу сбил мусоровоз. Фото - Волынь24

Харьковчанка 13-летняя Маргарита Пономарева, которую две недели назад сбил мусоровоз, вышла из комы и узнает своих близких. Об этом рассказала инспектор управления полиции охраны Харьковской области Вера Котко, передает NewsRoom.

"Дочь нашего сотрудника Андрея Пономарева вышла из комы, узнает родных и реагирует на внешние раздражители - тепло, холод или яркий свет. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей больницы скорой неотложной помощи. И они пока не делают прогнозы, как организм отреагирует на выход из бессознательного состояния и как будет идти выздоровление", - рассказала Котко.

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По факту нарушения правил дорожного движения открыли уголовное производство.

22 апреля в Харькове на ул. Сергея Грицевца мусоровоз сбил 13-летнюю девочку. Информация о происшествии поступила в 15:30. Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.