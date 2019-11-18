Сообщили о минировании всех жилых домов, торговых центров, больниц, гостиниц и детсадов

В Харькове сообщили о минировании всех больниц, торговых центров, гостиниц, детских садов и жилых домов.
Сообщение о закладке взрывчатки поступило на электронную почту полиции, сообщила в Facebook полиция Харьковской обл.
Следственно-оперативные группы и взрывотехники управления ГУНП в Харьковской обл выехали по адресам, которые указали минировщики.
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"Работники полиции проверяют информацию о минировании. Обзор мест событий продолжается", - говорится в сообщении.
В полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки на территории 54 объектов Харькова. Специалисты ищут взрывчатку.
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