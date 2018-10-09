Сообщили о количестве пострадавших в результате взрывов на Черниговщине

В результате взрыва складов с боеприпасами в Черниговской области в больницу обратились 63 человека. Фото - РБК

В результате взрыва складов с боеприпасами в Черниговской области в больницу обратились 63 человека. Данных о погибших нет, сообщили в управлении здравоохранения Черниговской ОГА.

"Погибших нет. 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием, это из-за дыма. Часть из них уже пошла домой, некоторых из них еще проверяют. Физических травм нет", - сообщила секретарь.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также подтверждают информацию об отсутствии погибших. На место выехали автомобили "скорой".

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С 8:00 в Черниговской ОГА продолжается экстренное совещание руководства, где будет обсуждаться вопрос эвакуации людей из опасной зоны.

Вблизи Ични на Черниговщине, где взрываются склады боеприпасов, организован оперативный штаб МВД. С места инцидента уже эвакуировали 10 тыс. местных жителей.