Сообщили имена погибших в Херсонской области военных

Вчера во время атаки российских войск в Херсонской области погибли старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев.

Об этом сообщили вооруженные силы Украины.

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"24.02.2022р мы запомним навсегда! Во время вторжения российских войск на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для семей наших собратьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!", - сообщили в ВСУ.

Автор: Фото: ЗСУ Погиб сержант Зверев Александр

Автор: Фото: ЗСУ Погиб старший солдат Алексейчук Богдан

Вооруженные Силы Украины отбили Антоновский мост в Херсоне. Механизированная бригада закрепилась на левом берегу Днепра.