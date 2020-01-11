Сомнительно, что самолет сбили случайно - эксперт

Джеффри Томас считает, что самолет не могли сбить случайно. Фото: Facebook

Авиационный эксперт Джеффри Томас сомневается, что иранцы случайно сбили украинский самолет.

Самолет, который составил бы угрозу, летел бы ниже радаров, сказал он в комментарии CNN.

За час до аварии несколько самолетов пролетели по той же траектории, что и украинский Boeing 737

"Очевидно, власть считала, что это безопасно", - сказал он.

Томас считает, что самолет могли специально сбить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилот сбитого самолета вел диалог с аэропортом Тегерана до самой катастрофы

"Заверения, что это был несчастный случай, не выглядят искренне, так как за час до этого пролетал другой самолет", - сказал эксперт.

На украинском самолете работал радиомаяк и летный радар отслеживал его до момента взрыва на высоте 2400 м.

"Самолет, который представлял бы угрозу, скорее всего, летел бы ниже радаров. То же касается самолета-невидимки. Так что (версия о случайности звучит неправдоподобно", - отметил Томас.

В Иране заявили, что один из операторов системы ПВО, которая сбила украинская Boeing под Тегераном, имел неисправную связь. Оператор определил самолет, как вражеский объект, заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде.