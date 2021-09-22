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суббота, 25 сентября 2021 10:51

Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"

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25 сентября 2008 года в нейтральных водах возле Йемена сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина". Оно было загружено военной техникой. Через 5 месяцев, судно выкупили и пираты освободили его.

Автор: galinfo.com.ua
  Грузовое судно "Фаина" построили в 1978 году в Швеции
Грузовое судно "Фаина" построили в 1978 году в Швеции

Грузовое судно "Фаина" построили в 1978 году в Швеции. После многочисленной смены собственников и названий в 2007 году судно стало собственностью панамской компании Waterlux AG, которая осуществляла управление через свой украинский филиал SC Tomex of Tomex Team Inc, расположенный в Одессе.

"Фаина" осуществляла грузоперевозки под флагом Белиза. В сентябре 2008 году судно вышло из порта Октябрьск (возле Николаева) в кенийский порт Момбаса с военным грузом - 33 танка Т-72, ​​передвижная ракетная установка BM-1 ГРАД, огнестрельное оружие и другое военное оборудование, официально предназначенное для правительства Кении.

Автор: jnsm.com.ua
  "Фаину" взяли в плен с военным грузом
"Фаину" взяли в плен с военным грузом

25 сентября 2008 года, находясь в Индийском океане у побережья Сомали, судно захватила группа из 50 пиратов, которые назвали себя Региональной береговой охраной. В это время на нем находился 21 человек - 17 граждан Украины, 3 гражданина России и один - Латвии. Это был 62 раз за год захвата судна в этих водах. Учитывая специфику груза, 27 сентября пираты потребовали сумму выкупа - $35 млн, угрожая взорвать корабль.

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Россия, Сомали, Украина, Великобритания, Соединенные Штаты и НАТО заявили о готовности совместными усилиями освободить судно. Кения самоустранилась от инцидента, отказавшись от операции по освобождению и ведения переговоров с пиратами. 28 сентября пираты снизили сумму выкупа в семь раз - с $35 до $5 млн. По словам представителя Восточно-африканской морской программы содействия Эндрю Мвангуры, сумму выкупа снизили из-за того, что экипаж захваченного судна состоял из граждан Восточной Европы, а не США.

Сначала пираты заставили "Фаину" взять курс на пиратскую гавань вблизи сомалийского города Эйль. Но благодаря усилиям американского эсминца Howard, который преследовал "Фаину", 29 сентября украинское судно остановили у ближайшего сомалийского побережья. Впоследствии "Фаину" окружили кораблями НАТО, к которым присоединился российский сторожевой корабль "Неустрашимый". Основной их задачей это блокировать любые попытки разгрузить военную технику.

Автор: znaj.ua
  Сомалийские пираты захватили судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили судно "Фаина"

30 сентября капитан судна, россиянин Владимир Колобков, умер от сердечного приступа. 1 октября начались переговоры с пиратами выкупа. Официальным представителем судовладельца стал российский эксперт в области морского пиратства Михаил Войтенко, который заявил, что захват судна было неслучайным, а само судно придерживалось все правила безопасности, следуя на должном расстоянии от сомалийского побережья. После неоднократных изменений стоимости выкупа и регулярных срывов переговоров с пиратами, "Фаину" освободили 5 февраля 2009 года за сумму $3,2 млн. 12 февраля во сопровождении американского эсминца судно прибыло в кенийский порт Момбаса. На следующий день, после 5 месяцев плена, украинские моряки прилетели в Киев.

Дальнейшее перемещение груза "Фаины" по территории Кении было засекречено Министерством обороны страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судно "Фаина" освободили через 5 месяцев плена

9 ноября 2009 года первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения вооружений Ванн Ван Дипен в Киеве предоставил украинской стороне спутниковые снимки, которые показали, что украинское вооружение было погружено на железнодорожные платформы и прибыло в Южный Судан. Назначение груза для южносуданских повстанцев заявляли и пираты, ссылаясь на найденные на судне транспортные документы. Официальные представители Кении и Украины категорически отрицали эти обвинения. Министр обороны Украины Юрий Ехануров заявил, что все вооружение продавалось государственной компанией "Укрспецэкспорт" в соответствии с международными соглашениями.

Автор: incident.obozrevatel.com
  Пираты требовали выкуп "Фаины" за млн
Пираты требовали выкуп "Фаины" за млн

Похищение "Фаины" заставило Совет Безопасности ООН 7 октября 2008 года принять резолюцию с призывом ко всем государствам "принимать активное участие в борьба с пиратством в открытом море у побережья Сомали, в частности путем развертывания военных кораблей и военных самолетов". По данным ООН только в 2008 году у берегов Африканского Рога было зафиксировано 120 нападений на торговые суда, а доход пиратов, полученный в качестве выкупа, оценивается в $150 млн.

В июле 2013 года "Фаину" арестовали в Ильичевске вместе с грузом в рамках расследования дела по задержанию властями Ливии судна "Этель" этого же судовладельца, в связи с обвинению в участии в афере с перепродажей 650 автомобилей Kia и Hyundai, приобретенных ливийской компанией для собственных нужд в Гонконге.

Пираты захватили "Фаину". Выгоняли экипаж на палубу. Строили в шеренгу и объясняли жестами, что судно захвачено. Угрожали, что отпустят, когда за судно дадут выкуп. Бунтарей обещали расстреливать.

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Дата
25
сентября

Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"

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