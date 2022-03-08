"Солдаты РФ могут вернуться в части, а могут по частям" - ВСУ показали, как уничтожают оккупантов

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского уничтожила вражеские танк и БТР вместе с экипажами утром 8 марта.

Зрелищным видео поделились на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская армия показала уничтоженную и захваченную технику оккупантов

"Русские солдаты могут вернуться в части, а могут по частям. Военные говорят, что это уже их лингвистический выбор. Экипажи вражеского танка и БТР сделали свой выбор, и противотанкисты бригады охотно им в этом помогли. Они больше не смогут вести огонь по украинским позициям", - говорится в подписи под видео.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.