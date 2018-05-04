Солдата нашли мертвым на посту в части

В Ровно на одном из КПП воинской части солдат, находясь на посту, покончил с собой. Фото - ТСН

В Ровно около 6:00 в воинской части ВЧ А-4240 на ул. Дубенской нашли мертвым солдата. Тело обнаружили на одном из КПП.

Срочник покончил с собой, выстрелив из табельного оружия в горло, по предварительным данным. Этот факт подтвердили в отделе коммуникации Нацполиции Ровенской области. Следственно-оперативная группа еще работает на месте трагедии.

Процессуальное руководство в этом деле будет вести военная прокуратура, сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин.

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"Установлено, что из-за неосторожного обращения с оружием солдат сделал выстрел в себя. Командир воинской части назначил служебное расследование, и уже по результатам расследования будут сделаны выводы. Что-то большее пока говорить рано", - сказал Анатолий Прошин, передает radiotrek.rv.ua.

В Киеве 64-летний мужчина, бывший военный, хотел покончить с собой. Сначала выстрелил себе в рот из травматического пистолета, но пуля застряла в нёбе. После этого, придя в себя, на глазах у родных, бригады "скорой" и патрульных мужчина выбежал на балкон и пытался выпрыгнуть с третьего этажа. На это мгновенно отреагировал один из патрульных, который и спас мужчину.