Согласился добровольно "ради крутого видео": подробности поджога 12-летнего парня

В Запорожской области 12-летние школьники подожгли ровесника для ролика в соцсети. Фото: скриншот с видео

12-летний школьник из Бердянска в Запорожье, которого подожгли друзья, получил ожоги различной степени тяжести.

Таким образом подростки пытались сделать "крутое" видео. Всех участников происшествия установили, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевший рассказал, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Парень добровольно на это согласился, ведь компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались дома у одного из них, когда взрослых не было. Облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон. Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате и, испугавшись содеянного, отвели его домой", - сказано в сообщении.

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Скорую помощь вызвала мать парня. В настоящее время ребенок с термическим ожогом 2-й степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят и передали информацию об событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

Следователи расследуют дело как "умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Парня с ожогами доставили в больницу 29 ноября около 1:00. На странице пострадавшего подростка в Instagram осталось снятое до инцидента видео, где он выпивает из рюмки прозрачную жидкость и говорит, что ему скоро умирать. Судя по возгласам за кадром, парень не один.