Собратья убитого Олешко сделали заявление

Виталия Олешко убили в собственном дворе при свидетелях 31 июля. Киллера и еще четырех его сообщников задержали в тот же день. Фото - Facebook

Убийство ветерана АТО Виталия Олешко стало последней каплей для его собратьев. Об этом заявил Тарас Костанчук - командир штурмовой группы батальона "Донбасс", бойцом которого был Виталий "Сармат" Олешко.

Костанчук подчеркнул, что Олешко возглавлял ячейку общественной организации "Справедливость" в Запорожской области и был активным борцом против адептов России, которые находятся у власти на Запорожьи. Он активно выступал на акциях против бездействия СБУ и полиции.

"Можете считать, что вы объявили войну людям, прошедшим через войну. Теперь нас не остановят ничто и никто... Это была последняя капля, которая переполнила чашу нашей ненависти к этой власти. К власти, которая пришла на крови точно таких же, как "Сармат". К власти, которая много обещала на Майдане во время Революции Достоинства, которая стала еще хуже, чем та банда Януковича, которая отсюда сбежала", - заявил военный.

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Он утверждает, что ветераны сделают все, чтобы наказать виновных.

"Начинайте бояться. Нам терять нечего. Мы уже потеряли и здоровье, и собратьев и друзей на этой войне, внутренней и внешней. Мы сделаем все, чтобы сменить власть в этой стране, чтобы эту власть наказать за преступную бездеятельность, которая приводит к смерти настоящих патриотов и защитников Украины", - добавил Костанчук.



Виталия Олешко убили в собственном дворе при свидетелях 31 июля. Киллера и еще четырех его сообщников задержали в тот же день. Полиция устанавливает мотивы преступления и возможных заказчиков.