"Собиралась ехать за границу" - 12-летняя девушка покончила с собой

12-летняя воспитанница Каменец-Подольской школы-интернат с углубленным изучением иностранных языков покончила с собой. Фото - ТСН

12-летняя воспитанница Каменец-Подольской школы-интернат с углубленным изучением иностранных языков покончила с собой.

Девушка родом из села Рудка Дунаевецкого района Хмельницкой области, пишет 3849.

Чтобы та училась в школе с углубленным изучением иностранных языков - хотела ее мать, которая находится на заработках в Польше. Через месяц собиралась забрать к себе дочь. До тех пор ребенок проживал с дедом и бабой, поскольку родители развелись, когда Насте было чуть больше года.

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По версии полиции, ребенок покончил с собой в результате постоянного посещения одного из "сайтов самоубийц". Ведется следствие.

Утром 21 февраля в селе Коломийци Покровского района Днепропетровской области нашли повешенным 14-летнего Никиту Зубрицкого. Жил с матерью Светланой, 35 лет, сестрами 12-летней Дианой, 6-летней Евгенией и Софией, 18 месяцев, братом 8-летним Кириллом и бабушкой.