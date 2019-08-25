Собака спасла хозяина от смерти

В Херсоне собака спасла от смерти своего владельца, который пытался покончить с собой.
В квартире на улице Карбышева произошла ссора между супружеской парой. Жена ушла спать, а ее 37-летний муж в два ночи предпринял попытку повеситься на балконе, пишет сайт Херсонцы.
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Домашний любимец пары, собачка породы чихуахуа разбудил хозяйку и привлек ее внимание к балкону. Женщина обнаружила своего мужа в петле и предоставила ему помощь.
Медики говорят, что мужчину спасли в последний момент.
В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина.
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