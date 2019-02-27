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среда, 27 февраля 2019 18:10

Снял шубу и забрал сумку: женщину ограбили на кладбище
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В Одессе на кладбище 33-летний мужчина ограбил 23-летнюю женщину. Забрал шубу, сумку с телефоном и деньгами, и кольцо
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе на кладбище 33-летний мужчина ограбил 23-летнюю женщину. Забрал шубу, сумку с телефоном и деньгами, и кольцо
В Одессе на кладбище 33-летний мужчина ограбил 23-летнюю женщину. Забрал шубу, сумку с телефоном и деньгами, и кольцо

В Одессе на кладбище 33-летний мужчина ограбил 23-летнюю женщину.

Заметив ее в дорогой одежде, правонарушитель схватил ее за шею, повалил на землю и, несколько раз ударил кулаком в лицо. Потом забрал сумку с деньгами и телефоном, шубу, кольцо и убежал, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"23-летняя потерпевшая обратилась за помощью к полицейским, предоставив детальное описание нападавшего. В ходе следственно-розыскных действий работники Киевского отдела полиции задержали подозреваемого - ранее судимого 33-летнего местного жителя. Мужчина не стал скрывать своей причастности к преступлению. У него изъяли и вернули владелице часть похищенных вещей - шубу, сумку и зарядное устройство для телефона. Остальным имущества злоумышленник успел воспользоваться по своему усмотрению", - рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

В Шевченковском районе Киева цыгане ограбили женщину. Инцидент произошел улице Баггоутовской, у здания Нацполиции. Женщину окружили три ромки и угрожая ножом забрали золотую цепочку с подвеской, после чего скрылись.

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Дата
27
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