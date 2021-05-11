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вторник, 11 мая 2021 16:30

Снял кислородную маску и разбил окно: из больницы сбежал больной Covid-19 пациент

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Снял кислородную маску и разбил окно: из больницы сбежал больной Covid-19 пациент
41-летний мужчина ночью снял кислородную маску, тумбой разбил окно на первом этаже, после чего скрылся из отделения Фото: pixabay.com

В Днепре из коронавирусного отделения больницы имени Мечникова убежал пациент.

41-летний мужчина ночью снял кислородную маску, тумбой разбил окно на первом этаже и убежал из отделения, пишет Информатор.

Мужчину правоохранители и медики нашли через час - он прятался в кустах. Как рассказал главный врач Сергей Рыженко, во время побега пациент порезал стеклом себе голову и руки. Его уговорили вернуться в медучреждение и продолжить лечение.

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"Люди тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении много страданий, нервных возбуждений. Такие психозы проходят при лечении ковидних пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает "мозг", - рассказал Сергей Рыженко.

По состоянию на 11 мая, в Covid-отделении больницы имени Мечникова находятся 82 пациента, из них 17 - в реанимации, в тяжелом состоянии.

37-летняя медсестра выбросилась из окна в Каменка-Бугской центральной районной больнице Львовской области. Женщина болела коронавирусом.

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Дата
11
мая

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