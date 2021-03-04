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четверг, 04 марта 2021 10:55

Снимал видео и бросился душить: в клубе чуть не убили посетителя

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Снимал видео и бросился душить: в клубе чуть не убили посетителя
В Одессе в одном из развлекательных заведений города произошла драка. Во время которой едва не погиб посетитель. Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Одессе в одном из развлекательных заведений города произошла драка.

26-летний мужчина снимал досуг незнакомца на телефон, а когда тот попросил прекратить видеосъемку, начал с ним конфликт, вывел на улицу, избил и душил, пока он не потерял сознание. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавшего немедленно госпитализировали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, а правонарушителя разыскали и задержали", - рассказал Юрий Проданюк из районного управления полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Продолжается следствие.

В Запорожье, на ул. Нижнеднепровской, возле одного из развлекательных центров неизвестные устроили стрельбу. 4 человека получили ранения. Преступники скрылись с места происшествия.

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Дата
04
марта

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

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