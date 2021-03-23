Снежная лавина обрушилась на туристов: погиб ребенок

В Мурманской области в горном массиве Хибины сошла лавина.

Снегом накрыло группу туристов, сообщили в МЧС.

Лавина сошла в районе озера Имандра. Туристическая группа попала "под обрушение снежного карниза" на необорудованном маршруте.

Под снежными завалами оказался один ребенок. Девочка погибла.

Всего в туристической группе находились 16 человек, включая 14 детей.

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В Канаде в результате схода снежной лавины вблизи популярного горнолыжного курорта погиб один человек. Погибший отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда на них начал двигаться снежный ком. Пытаясь убежать от него, они попали под другую лавину.