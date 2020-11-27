Сначала задел каток, а потом перекинулся на людей - подробности смертельного ДТП с участием военного МАЗА

51-летний водитель военного грузовика отделался царапиной на носу Фото: dostyp.com.ua

Недалеко от села Ольшанка Новоархангельского района военный МАЗ влетел в асфальтоукладчик.

Дорожники укладывали на дороге слой асфальта. На этом участке работал светофор - транспорт двигался только по одной полосе. Вдруг на дороге появился военный МАЗ, сообщила заместитель начальника службы автомобильных дорог Кировоградской области Жанна Петрович, передает tsn.ua.

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"Проехали перед этим две военные машины и они проехали с достаточно высокой скоростью. Этот их догонял. Видимо от колонны отстал. Ограничительные знаки стоят об ограничении скорости 70, 50 30. Работал светофор. Все автомобили стояли в колонне. Все видели. Там две фуры ждали. Военная техника решила спешить ", - рассказала Жанна Петрович.

Военный МАЗ сначала зацепил каток, от удара его отбросило на машину, которая укладывала асфальт и на людей, которые в ней работали. 51-летний водитель военного грузовика отделался царапиной на носу. Его задержали и готовятся объявить подозрение.

"Не справился с управлением, не выбрал безопасного бокового интервала, безопасной дистанции. Были установлены знаки по ограничению скорости. С той информации, которую мы имеем, значительно была превышена скорость грузового автомобиля", - сообщил начальник отдела следственного управления Константин Тарасенко.

Один из пострадавших находится в больнице. У него разбита голова, однако угрозы его жизни нет.

На Кировоградщине военный МАЗ врезался в бригаду дорожников, которые стелили асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий. Трагедия произошла 26 ноября. Травмы получили трое работников, один из которых погиб на месте происшествия, другой - от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи.