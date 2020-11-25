"Сначала тягались, а затем лежащую била ногами": 12-летняя избила старшую школьницу

В Ровно 12-летняя девочка избила 16-летнюю возле школы. за дело взялись полицейские. Фото: suspilne.media

В Ровно 12-летняя девочка избила 16-летнюю возле школы. Соответствующее видео участники конфликта выложили в соцсети.

Выяснилось, компания девушек разного возраста 22 ноября договорилась встретиться возле школы. Ведь две ученицы должны были выяснить отношения из-за якобы распространения сплетен. Во время словесной перепалки одна из присутствующих подбила главных участников конфликта к драке, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Они сначала тягались, а затем 12-летняя ровнянка повалила на землю 16-летнюю и начала наносить удары руками по голове и ногами по телу. В то время все события снимала на телефон 23-летняя жительница Ровно, которая в дальнейшем опубликовала видео в соцсети", - сказано в сообщении.

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На следующий день несовершеннолетняя обратилась в больницу. У нее ушибы плеча, шейного отдела и колена. Всех участников инцидента полицейские установили.

"Известно, что 12-летнюю девочку, ученицу 7-го класса, воспитывает бабушка. Мать проживает отдельно с сожителем. Кроме того, как сообщают в учебном заведении, и учеба ребенка и поведение - на низком уровне", - добавили в полиции.

Следователи начали досудебное расследование. Поскольку малолетняя не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос об избрании ей принудительных мер воспитательного характера. А также привлечения родителей к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Херсоне полицейские мониторили интернет и обнаружили видео, на котором избивали несовершеннолетнюю. Произошло это в Таврическом районе города. На видео трое девушек били потерпевшую посреди улицы. По словам девушек установлено, что потерпевшая распространяла ложные слухи о них. Их это возмутило и они решили проучить девушку кулаками. Участникам драки от 13 до 14 лет.