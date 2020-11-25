Сначала пытались взорвать: 37-летнего мужчину зарезали на пороге квартиры

В Днепре в подъезде многоэтажки неизвестный зарезал 37-летнего мужчину и скрылся. Фото: dnipro.depo.ua

В Днепре в подъезде многоэтажки на пр. Петра Калнышевского неизвестный зарезал 37-летнего мужчину и скрылся.

Убийство произошло вечером 24 ноября, когда мужчина открывал дверь квартиры, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

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Жена потерпевшего успела заметить убийцу. Также рассказала, что ранее уже были попытки покушения на ее мужа. В частности, 11 сентября, его пытались взорвать, когда он проходил мимо мусорного бака во дворе дома. Тогда взорвалось самодельное устройство на основе гранаты РГД-5, а мужчина получил осколочные ранения, с которыми был госпитализирован в больницу. Дело расследовали как хулиганство, но виновные не были найдены.

Теперь полицейские отработали близлежащие территории, остановили и опросили похожих по описаниям женщины мужчин. Но подозреваемого не обнаружили. Поиски продолжаются.

В Покровске Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Он в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемого задержали.