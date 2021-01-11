Сначала попрощался: 78-летний мужчина зарезал себя на глазах у сожительницы

Происшествие произошло 10 января. Фото: konkurent.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области 78-летний мужчина всадил себе в грудь нож на глазах у сожительницы.

Мужчина, находясь в одной из комнат дома, крикнул: "Анечка, прощай", - и всадил себе в грудь кухонный нож, пишет "Информатор". Увидев это, женщина вбежала в комнату, достала из груди сожителя нож и вызвала "скорую".

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Спасти мужчину врачи не смогли.

В селе Острица Черновецкой области мужчина убил жену во время семейной ссоры, после чего покончил с собой. Мужчина нанес женщине несколько смертельных ударов ножом.