Смыло дороги и мосты: Черновицкая область приходит в себя непогоды

Фото: cv.dsns.gov.ua

Черновицкий район вчера, 20 июня, накрыл ливень.

Вследствие непогоды частично повреждены около 30 км дорог местного значения и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, вода подтопила 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и ​​150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

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По состоянию на 7 утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Частично остается без электроснабжения село Викно.

В Измаиле Одесской области во время дневного ливня выпало осадков в размере 61% от месячной нормы. В результате затопило улицы, а часть города оказалась обесточенной.