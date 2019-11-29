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пятница, 29 ноября 2019 09:50

Смотрели и снимали на телефоны: 11-летняя школьница провалилась под лед

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Смотрели и снимали на телефоны: 11-летняя школьница провалилась под лед
В Энергодаре Запорожской области 11-летняя школьница вышла на тонкий лед озера и провалилась. Фото - Депо

28 ноября в Энергодаре Запорожской области неподалеку от местного дома культуры 11-летняя школьница вышла на тонкий лед озера. В определенный момент девочка провалилась под лед и начала тонуть.

Рядом с водоемом были люди. Однако спасать не спешили. А начали снимать инцидент на видео. Только один мужчина бросился в воду до приезда спасателей и достал на берег перепуганную школьницу. К счастью, медицинская помощь ребенку не понадобилась, пишет "Голос Запорожья".

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Местного героя разыскали бойцы ГСЧС. Также спасатели просят предоставить им видеозаписи инцидента, с целью установления причин и обстоятельств ЧП.

Контактный телефон для связи с представителем ГСЧС в Запорожской области: 066 11 77 582, Ольга Шульга.

В Сумской области из-за тонкого льда провалились и погибли два человека. Первый погибший - рыбак из села Бездрик, второй - житель одного из сел Лебединского района, решил через пруд сократить дорогу домой.

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Дата
29
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