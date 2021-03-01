Смог дойти домой и упал замертво: отцу двоих детей загнали нож в живот

В Киеве 33-летнего мужчину подрезали посреди улицы. Он смог дойти домой и умер. Сиротами остались 2 детей. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

28 февраля в Киеве на Борщаговке 33-летний мужчина получил посреди улицы ножом в живот.

Раненый, мужчина еще смог прийти домой. Потерял сознание прямо в коридоре собственной квартиры, а впоследствии - умер. Об этом информирует dtp.kiev.ua.

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"Ужасное убийство в Киеве на улице Любомир Гузар. Отец 2 детей, 33-летний Сергей, пришел домой и упал в коридоре, потеряв сознание. Ножевое ранение в живот. Жене и теще ничего сказать не успел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина умер во время оказания реанимационных мероприятий бригадой медиков. На место выехала полиция, криминалисты и кинологи.

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