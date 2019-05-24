СМИ сообщили о похищении экс-советчицы Юрия Луценко

Экс-советницу Луценко неизвестные похитили на авто. Фото: ТСН

Неизвестные создали ДТП, чтобы похитить бывшую советницу 54-летнего Юрия Луценка в Бориспольском районе Киевской области.

24 мая серая Skoda перегородила дорогу Toyota, в которой сидела жертва. Ее увезли в неизвестном направлении. Машина осталась стоять на месте, пишет informator.ua.

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Полиция ввела план поиска "Сирена", который сразу же и отменила, поскольку информация оказалась неподтвержденной.

Неизвестные в Киеве разбили и ограбили авто украинского шоумена Вадима Мичковского, более известного как Дядя Жора.